НАТО стала угрожать Китаю из-за поставок оружия Столтенберг предупредил Китай о серьезных последствиях предоставления оружия России

Фото: Xing Guangli/Xinhua/Global Look Press

Группа авианосных средств ПВО принимает участие в грандиозном военном параде, посвященном 70-летию образования Китайской Народной Республики, в Пекине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Китай от предоставления военной помощи России, подчеркнув, что такие поставки будут иметь серьезные последствия для Пекина. В ходе выступления на пресс-конференции в Брюсселе, Столтенберг не смог дать ответ на уточняющий вопрос, о каких последствиях идет речь. Выступление генсека транслировалось на сайте военно-политического блока.

Союзники по НАТО ясно дали понять, что любое предоставление Китаем летальной помощи будет исторической ошибкой с серьезными последствиями. <...> Не стану углубляться в детали. Скажу только, что Китай знает, что последствия будут, — заявил он.

Ранее политолог Анастасия Слепова заявила, что США захотели ввести санкции против Китая на фоне укрепившихся взаимоотношений КНР и России. Она рассказала, что Вашингтон переживает из-за того, что Пекин активно взаимодействует не только с Москвой, но и с Минском. Эксперт отмечает, что такие отношения могут повлиять на создание союза между тремя дружественными странами.

По словам эксперта, американцы обеспокоены поставками высокообогащенного урана для реактора CFR-600 со стороны России. Из-за этого Китай может сравняться с США по объему ядерного арсенала.