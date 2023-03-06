Политолог объяснила желание США ввести санкции против Китая Политолог Слепова: укрепившиеся отношения с Россией могут стать причиной санкций США против КНР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США захотели ввести санкции против Китая на фоне укрепившихся взаимоотношений КНР и России, считает политолог Анастасия Слепова. В беседе с «ПолитЭкспертом» она рассказала, что Вашингтон переживает из-за того, что Пекин активно взаимодействует не только с Москвой, но и с Минском. Эксперт отмечает, что такие отношения могут повлиять на создание союза между тремя дружественными странами.

Получается, что установление и укрепление отношений с Минском становятся прямым продолжением успешно выстроенного сотрудничества с Москвой, которое открывает широкое пространство для трехсторонней кооперации, — пояснила Слепова.

По словам эксперта, американцы обеспокоены поставками высокообогащенного урана для реактора CFR-600 со стороны России. Из-за этого Китай может сравняться с США по объему ядерного арсенала.

Слепова также отметила, что Китай не выступил с официальной позицией относительно СВО на Украине. Пекин воздержался от принятия резолюции ООН с требованием вывода российских войск с Украины, а также предложил мирное урегулирование конфликта, в котором видно симпатию к Москве. Политолог добавила, что между США и КНР обострились отношения вокруг Тайваня.

Снова видна напряженность вокруг Тайваня: китайская армия в лице 25 самолетов приближалась к территории острова, что показало потерю контроля за регионом со стороны США и ослабление американского влияния на Китай, — пояснила эксперт.

Политолог считает, что НАТО выступает за смещение фокуса на контроль за уже существующими санкциями, а не на создание новых. Это связано с тем, что страны не справляются с потоком антироссийских ограничений. Слепова отметила, что США санкционным давлением раскалывают мир надвое, только укрепляя отношения между Китаем и Россией.

Ко всему прочему, многовековая история санкций показала, что они никогда не идут на пользу их бенефициару. США, сами того не осознавая, в своем стремлении подавить мощь Китая и России — раскалывают мир на два лагеря. Результатом противоборства становится лишь сплочение Москвы и Пекина во всестороннем партнерстве и стратегической кооперации, — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что США проводят консультации с союзниками, чтобы выяснить, какие страны готовы поддержать санкции против Китая. Ввести ограничения планируется в том случае, если будет установлен факт оказания военной помощи со стороны КНР России.