США решили создать коалицию против Китая Reuters: США собирают союзников для введения санкций против Китая в случае помощи России

Фото: Evan Golub / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Американские власти проводят консультации с союзниками, чтобы выяснить, какие страны готовы поддержать санкции против Китая, если Пекин примет решение оказать помощь России в конфликте с Киевом, сообщает Reuters со ссылкой на источники среди официальных лиц США. Отмечается, что речь идет лишь о разговорах по этой теме, так как никаких согласований по возможным санкциям пока нет.

США информируют союзников о возможности введения новых санкций в отношении Китая, если он окажет поддержку России в конфликте с Украиной. Консультации, которые находятся на предварительной стадии, нужны, чтобы заручиться поддержкой ряда стран, в первую очередь входящих в «Группу семи», — сказано в публикации.

По информации агентства, представители США уже провели неформальные переговоры с Пекином, чтобы выяснить намерения властей КНР по поддержке России в конфликте с Киевом. Автор материала подчеркнул, что Белый дом не получил никакой информации относительно этого вопроса.

Ранее бывший чешский дипломат и экс-замминистра обороны страны Яромир Новотны рассказал, что серьезной ошибкой Запада и американской администрации стало создание блока с участием России и Китая. Он добавил, что несмотря на годовые санкции Москва устояла. Эксперт отметил, что ограничительные меры лишь «перенаправили торговлю на восток». По его словам, Индия и Китай продолжают торговать с Россией.