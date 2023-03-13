В Германии призвали запустить мирный процесс для Украины Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер призвал «запустить мирный процесс» для Украины

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал «запустить мирный процесс» для Украины. Об этом он написал в статье для газеты Tagesspiegel. Ишингер отметил, что для этой цели необходимо создание специальной контактной группы.

Помимо поставок оружия и финансовой поддержки, мы должны предложить перспективы нарастающему хору критических вопросов в США, а также в Германии, — написал он.

Экс-глава Мюнхенской конференции добавил, что «речь не может идти о требовании от Украины готовности к переговорам сегодня же», однако «запустить мирный процесс» давно пора.

По мнению Ишингера, специальная контактная группа в дальнейшем сможет сформировать «ядро или часть посреднической группы», когда дело дойдет до переговоров. Дипломат полагает, что в состав группы должны войти представители США, Великобритании, Франции и Германии.

Ранее член Совета безопасности и внешней политики при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Чагры Эрхан заявил, что главным условием мирных переговоров России и Украины станет заключение перемирия между сторонами конфликта. По его словам, без создания подобных условий переговорный процесс невозможен. При этом он пояснил, что добиться перемирия без выполнения каких-либо требований Украины не получится.