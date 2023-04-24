Макрон хотел помирить Киев и Москву с помощью Китая: чем недовольны США Агентство Bloomberg выяснило, какое прозвище дали в Белом доме президенту Франции, который собирался прорубить окно в Пекин

Фото: XINHUA / Huang Jingwen/EPA/TASS

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин в саду резиденции губернатора провинции Гуандун, 7 апреля 2023 года

В Белом доме растет недовольство президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в последние недели активизировал контакты с Пекином, рассчитывая запустить китайский мирный план по Украине. Уже к лету 2023 года Макрон надеялся посадить представителей Москвы и Киева за стол переговоров при посредничестве КНР. Об этом сообщило агентство Bloomberg со cсылкой на источники в администрации американского президента. Какое прозвище там дали президенту Франции, зачем он хотел прорубить окно в Пекин и почему этому воспротивились как в Вашингтоне, так и в столицах ЕС — в материале NEWS.ru.

Какой план по Украине вынашивал Макрон

По данным Bloomberg, Париж недавно инициировал переговоры между советником президента по внешней политике Эммануэлем Бонном и «куратором китайской дипломатии» Ван И (много лет он был министром иностранных дел КНР, а с 1 января 2023 года возглавляет Канцелярию Комиссии ЦК КПК по иностранным делам).

«Эти переговоры Макрон собирался использовать для создания рамок, которые могут заложить основы для будущих переговоров между Украиной и Россией», — сообщает агентство. Источники в Елисейском дворце говорят, что Макрон надеялся уже к лету наладить прямые контакты между представителями Москвы и Киева при посредничестве Пекина (на каком уровне они могли бы состояться, не сообщается).

Как восприняли инициативу Макрона в США и ЕС

Односторонние инициативы Макрона по Украине, тем более в связке с Китаем, вызывали раздражение как в Вашингтоне, так и в столицах стран ЕС, отмечает Bloomberg. И это раздражение в последнее время только нарастает.

«Попытка Макрона принять участие в таких деликатных дипломатических усилиях без предварительных консультаций со всеми членами Евросоюза была подвергнута критике союзниками как преждевременный шаг, который рискует поставить под угрозу единство блока. По словам осведомленных лиц, подход французского лидера к Украине также вызывает неприятие в Вашингтоне», — сообщает агентство.

Так, на прошлой неделе между Макроном и президентом США Джо Байденом состоялся телефонный разговор, и его тон, «судя по показаниям с обеих сторон, был ледяным». В Белом доме французскому президенту дали нелестное прозвище «фрилансер» — с намеком на его якобы дилетантизм. «Люди, знакомые с подходами в администрации Байдена, утверждают: когда речь заходит об Украине, Белый дом крайне раздражается на Макрона, которого там называют „фрилансером“ в столь деликатном вопросе, по которому он даже не советуется с союзниками», — признает Bloomberg.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press В отношениях между Макроном и Байденом в последнее время царит «ледяной тон», когда они встречаются не на публике, признают наблюдатели

Почему на Западе не верят в план Парижа и Пекина

Западные партнеры настроены скептически в отношении Макрона и его миротворческих усилий. Они уверены: на самом деле никто не может (или не хочет) ни на кого повлиять — ни Макрон на Пекин, ни Пекин на Киев или Москву.

«В частных беседах источники в Белом доме отмечали на условиях анонимности, что Макрон уже не первый раз предлагает план мира, а затем вынужден отступить. Он демонстрирует склонность к одиночным дипломатическим усилиям, многие из которых уже терпели неудачу», — отмечает Bloomberg.

По мнению собеседников агентства, китайцы «совершенно не хотят использовать свое влияние» ни на президента РФ, ни на председателя КНР, а потому «маловероятно, что и на этот раз Макрон сможет добиться большего». Так, во время своей недавнего визита в Китай «президент Франции не смог убедить Си Цзиньпина поговорить с Владимиром Зеленским — они до сих пор не разговаривали после 24 февраля 2022 года».

Многие страны скептически относятся к тому, что Китай может выступить нейтральным посредником, учитывая его союзнические отношения и заверения в «безграничной дружбе» с РФ. Наконец, в Европе не верят и в то, что Франция (как и Германия) могла бы выступить гарантом прекращения огня, перемирия или мира на Украине. «Такая страна-посредник должна быть нейтральной, а ЕС однозначно выражает свою солидарность с Украиной», — отмечал в беседе с NEWS.ru дипломатический источник в одной из крупных европейских столиц.

Кто подорвал план Макрона

«Стремление Макрона получить помощь Китая на Украине терпит крах. Франция получила новый удар после комментария китайского посла в Париже в адрес стран Восточной Европы. Слова китайского дипломата произвели эффект холодного душа для надежд Макрона сподвигнуть Пекин взаимодействовать с Украиной», — уверены СМИ.

Напомним, ранее посол КНР в Париже Лю Шайе заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что бывшие республики СССР «не имеют эффективного статуса с точки зрения международного права, поскольку не существует международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных государств». Крым Шайе назвал «изначально российским», хотя ранее официальные лица КНР таких заявлений не делали. В Пекине всегда осторожно говорили, что вопрос о принадлежности полуострова, который Москва считает закрытым, «должен решаться путем переговоров».

Вскоре слова посла о том, что страны бывшего СССР фактически не имеют суверенитета, поспешила дезавуировать официальный представитель МИД КНР Мао Нин: «Китай уважает суверенный статус республик, образовавшихся после распада Советского Союза». Позиция Китая по Крыму, по ее словам, «остается неизменной». При этом дипломат не уточнила, какой именно. Стенограмма интервью была экстренно удалена с сайта посольства Китая в Париже. Однако оно вызвало огромный резонанс. В частности, возмутились Эстония, Латвия и Литва, а также Молдавия.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Посол Китая во Франции Лю Шайе спровоцировал международный скандал, усомнившись в суверенитете республик бывшего СССР

Чем завершился визит Макрона в Китай

Возмущение европейских коллег (особенно в Восточной Европе) вызвал ранее и сам Эммануэль Макрон, посетивший Китай с госвизитом в начале апреля. По итогам той поездки он дал интервью газете Les Echos, в котором призвал европейцев стать более автономными от США в вопросах внешней политики, следовать собственным интересам и не позволять втягивать себя в чужие конфликты, в частности — в конфликт между США и КНР по вопросу Тайваня.

«Заявления Макрона взъерошили перья по обе стороны Атлантики. Некоторые наблюдатели заподозрили, что президент Франции подрывает трансатлантический фронт против Китая, хотя он и подтвердил поддержку статус-кво на Тайване», — написал в колонке для Foreign Policy член французского парламента Бенджамин Хаддад.

Как другие страны Запада наводят мосты с Китаем

Хаддад напомнил, что Макрон, которого в поездке сопровождала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вовсе не одинок в стремлении навести мосты с Пекином. Несколько месяцев назад Китай посетил канцлер Германии Олаф Шольц, вслед за ним последовал премьер-министр Испании Педро Санчес. В мае совершить свой первый вояж в КНР планирует и премьер Италии Джорджа Мелони.

«Всего за пару недель до начала боевых действий на Украине — через несколько дней после того, как китайцы подтвердили свою „безграничную дружбу“ с Россией — президент Польши Анджей Дуда посетил КНР во время зимних Олимпийских игр 2022 года, несмотря на бойкоты со стороны других стран блока. Эти дипломатические тенденции никуда не денутся, и чем скорее Вашингтон смирится с этой реальностью, тем лучше», — признает Хаддад. Он отмечает, что от сотрудничества с Пекином не отказываются и сами американцы.

«Многие европейские лидеры сомневаются в искренности своих американских собеседников, когда Вашингтон устанавливает двойные стандарты для собственного поведения. В то время как Соединенные Штаты оказывали давление на Европу, чтобы она разорвала связи с Китаем, товарооборот между США и КНР достиг рекордного уровня в $690 млрд в 2022 году. В то время как Всеобъемлющее соглашение между ЕС и Китаем об инвестициях под давлением было отложено, торговое соглашение США с Пекином, заключенное на первом этапе президентства Трампа, все еще действует», — напоминает FP.

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, 4 апреля 2023 года

В чем Париж и Берлин расходятся в отношении Китая

Но именно усилия Макрона на китайском треке вызывают настороженность. В том числе потому, что линия французов резко разошлась с линией другого ключевого игрока в ЕС — Германии. До сих пор «ось Берлин — Париж» считалась стержнем европейской политики. «Теперь президент Франции не входит в число союзников Германии во внешней политике и политике безопасности», — констатирует обозреватель Spiegel online в колонке «Осторожно, Макрон!».

Сейчас проводником дипломатии ФРГ выступает Анналена Бербок (партия «Зеленые»), чей жесткий и бескомпромиссный стиль зачастую расходится с более гибкой линией ее босса — канцлера Олафа Шольца, напоминает Politico. Во время недавнего визита в Пекин Бербок, как и Макрон, призывала китайских коллег повлиять на украинский конфликт. Однако гостья из Берлина делала это в обвинительном ключе, так что дело дошло до публичной пикировки с китайским коллегой. «Поучения от Запада — последнее, в чем нуждается Китай», — заявил на пресс-конференции глава МИД КНР Цинь Ган.

«Пока США стремятся сформировать единый фронт против Китая, пока глава МИД Германии Анналена Бербок выступает в Пекине с идеологическими декларациями, Макрон привозит из Китая десятки выгодных бизнес-контрактов для Франции. Более того, он явно стремится к тому, чтобы превратить Францию в "окно в Пекин“ на случай, если отношения между Европой и Китаем предельно обострятся. Отсюда и его стремление запустить китайский план по Украине, что вызывает аллергию у США и соседей по ЕС», — говорят эксперты

Фото: Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее китайский коллега Цинь Ган обменялись взаимными обвинениями на пресс-конференции в Пекине, 14 апреля 2024 года

В чем состоит мирный план Китая по Украине

Напомним, мирный план КНР был обнародован 24 февраля 2023 года — в годовщину начала спецоперации на Украине. Документ, опубликованный на сайте китайского МИД, включает 12 пунктов-требований:

Уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран

Отказаться от менталитета холодной войны

Добиться всеобъемлющего прекращения огня

Начать мирные переговоры

Разрешить гуманитарный кризис, создать гуманитарные коридоры для гражданских лиц при участии ООН

Защитить гражданских лиц и военнопленных

Обеспечить безопасность атомных электростанций во избежание техногенных ядерных аварий

Снизить стратегические риски, не допустив использование ядерного оружия

Гарантировать вывоз зерна

Прекратить односторонние санкции

Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок

Содействовать послевоенному восстановлению в зонах конфликтов

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press В Париже надеются активизировать мирный план Китая и достичь перемирия на Украине

Издание Politico отмечало, что на Западе к этому плану сразу отнеслись скептически. Там в нем видят, скорее, стремление Китая показать себя миротворцем и заработать геополитические очки, нежели добиться реального урегулирования. Это на анонимных условиях подтверждали европейские собеседники NEWS.ru. «Каким бы ни был выхлоп от этого плана, Китай уже презентовал себя как активный участник процесса и в любом случае застолбил свое место в нем», — говорил источник в дипломатических кругах одной из ведущих европейских столиц.