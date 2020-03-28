https://static.news.ru/photo/83f2cfc2-7149-11ea-8fd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Грузия находится на грани полномасштабной эпидемии коронавируса. Такое заявление сделал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе привёл в пример Испанию, Францию и Италию, где процесс уже стал неуправляемым. И это при том, что эти страны гораздо сильнее экономически, чем Грузия, не говоря уже о системе здравоохранения.

Мы находимся перед реальной опасностью, — приводит слова специалиста «Интерфакс».

С 21 марта до 21 апреле в Грузии действует режим ЧС. В стране официально зарегистрировано 90 случаев заражения, из которых 16 — излечившиеся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Грузии к вечеру 28 марта число инфицированных коронавирусом увеличилось на пять — до 90 человек. Об этом сообщает Минздрав страны.