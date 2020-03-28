https://static.news.ru/photo/bd3d55f8-7118-11ea-a326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oskar Eyb/Global Look Press

В Грузии к вечеру 28 марта число инфицированных коронавирусом увеличилось на пять — до 90 человек. Об этом сообщает Минздрав страны.

Согласно данным ведомства, в режиме обязательного карантина находятся 4534 человека, под стационарным наблюдением — 276, ещё 14 человек от общего количества заразившихся выздоровели.

Между тем глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе не исключил, что в стране, возможно, появились факты начала внутреннего распространения, когда источник заражения остался невыявленным, уточняет РИА Новости.

С большой вероятностью у нас есть прецедент внутреннего распространения, — сказал чиновник, отметив, что речь идёт о трёх новых подтверждённых случаях, в двух из которых установить источник заражения не удаётся.

По его словам, эти люди заразились от кого-то, кто не был идентифицирован.

И этот инфицированный человек передвигается в стране. Этот факт вызывает тревогу, — подчеркнул представитель Минздрава.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что власти страны обязаны быть готовы ответить на вызовы, связанные с распространением коронавируса по миру. По его словам, в первую очередь грузины должны позаботиться о детях, пожилых людях и друг о друге. Премьер пояснил, что в особенности данная мера касается подразделений Минздрава, МВД, Минобразования, Минюста, Минфина и внешнеполитического ведомства, действующих на границах Грузии.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 615 тысяч. Умерли более 28,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели.