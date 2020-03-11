Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что власти страны обязаны быть готовы ответить на вызовы, связанные с распространением коронавируса по миру. По его словам, в первую очередь грузины должны позаботиться о детях, пожилых людях и друг о друге.
Все правительственные ведомства переходят на круглосуточный чрезвычайный режим работы, — сообщил политик в ходе заседания кабмина.
Премьер пояснил, что в особенности данная мера касается подразделений минздрава, МВД, минобразования, минюста, минфина и внешнеполитического ведомства, действующих на границах Грузии,
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Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирусная инфекция была диагностирована у замминистра сельского хозяйства и защиты окружающей среды Грузии Юрия Нозадзе и нескольких членов его семьи.
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