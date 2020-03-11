https://static.news.ru/photo/ff72b846-642f-11ea-a073-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.ge

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что власти страны обязаны быть готовы ответить на вызовы, связанные с распространением коронавируса по миру. По его словам, в первую очередь грузины должны позаботиться о детях, пожилых людях и друг о друге.

Все правительственные ведомства переходят на круглосуточный чрезвычайный режим работы, — сообщил политик в ходе заседания кабмина.

Премьер пояснил, что в особенности данная мера касается подразделений минздрава, МВД, минобразования, минюста, минфина и внешнеполитического ведомства, действующих на границах Грузии, уточняет 1tv.ge.

Гахария также рассказал , что въезд в страну будет ужесточён для всех людей, прибывающих из Австрии, Испании, Франции и ФРГ. Все граждане Грузии, возвращающиеся из этих государств, пройдут 14-дневный карантин. Иностранцы будут находиться в изоляции в течение двух недель или же должны будут предоставить медицинское свидетельство относительно тестирования на наличие COVID-19 в организме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирусная инфекция была диагностирована у замминистра сельского хозяйства и защиты окружающей среды Грузии Юрия Нозадзе и нескольких членов его семьи.