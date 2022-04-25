Минобороны сообщило об уничтожении нефтебазы в Кременчуге

На севере украинского города Кременчуг высокоточным оружием уничтожен ряд объектов нефтеперерабатывающего завода, производящих топливо, а также хранилища с горючим для военной техники ВСУ, сообщило Минобороны РФ в официальном Telegram-канале. Кроме того минувшей ночью ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины.

Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также Минобороны РФ сообщает об уничтожении трёх опорных пунктов с живой силой и военной техникой, а также трёх складов с боеприпасами в районах Барвенково и Новая Дмитровка Харьковской области.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показана работа оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. На кадрах видно, как расчёт выполняет стрельбу по складам с оружием и боеприпасами, которые предназначались националистам.