Минобороны сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

https://static.news.ru/photo/3336fd86-3e4b-11eb-bf57-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Минобороны РФ сообщило, что режим соблюдения прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведётся российскими миротворцами, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

По словам генерал-майора, за сутки в Карабах вернулись ещё 825 человек, всего же за время проведения миротворческой операции на территорию Нагорного Карабаха было обеспечено безопасное возвращение более 39 тысяч беженцев, сообщает РИА Новости.

Игорь Конашенков, в частности, добавил, что в результате достигнутых договорённостей об обмене пленными Азербайджану возвращены 12 военнопленных, Армении — 44. Переговоры по этому вопросу вёл командующий миротворцами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов.

В течение двух недель командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Мурадов вел интенсивные переговоры с представителями армянской и азербайджанской сторон об обмене пленными по принципу «всех на всех», — сообщил официальный представитель министерства.

Обмен пленными состоялся 14 декабря.

Лично командующий российскими миротворческими силами передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне — 44 человека, — отметил Конашенков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 14 декабря граждане страны, находившиеся в статусе пленников и заложников на территории Армении, были доставлены в Баку самолётом. В частности, сообщается о возвращении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, которые находились в плену в Армении с 2014 года.