Минобороны: группировка войск ЛНР взяла под контроль три населённых пункта
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:07, 09 марта 2022
Фото: MFA Russia/Global Look Press
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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что группировка войск ЛНР освободила ещё три населённых пункта. По его словам, речь идёт о Затишном, Песчанке и Суровцевке, сообщает РИА Новости.
В течение дня группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населённые пункты Затишное, Песчанка и Суровцевка, — подчеркнул Конашенков.
Ранее стало известно, что украинский город Мариуполь блокирован. Силы Донецкой Народной Республики освобождают кварталы, точечно нанося удары по скоплениям нацбатальонов Украины, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, подразделения ДНР стараются действовать аккуратно.