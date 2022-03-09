Минобороны: группировка войск ЛНР взяла под контроль три населённых пункта

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Министерство обороны России сообщило о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ. Провокация готовится для обвинения в последующем России в якобы применении РФ химического оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя российского ведомства Игоря Конашенкова.

Ночью 9 марта в населённый пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке,...