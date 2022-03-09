Пушилин: Мариуполь блокирован, силы ДНР освобождают жилые кварталы

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Украинский город Мариуполь блокирован. Силы Донецкой Народной Республики освобождают кварталы, точечно нанося удары по скоплениям нацбатальонов Украины, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Что касается Мариуполя — город блокирован, продолжается освобождение, начиная с пригородов и заканчивая кварталами внутри Мариуполя. Кольцо сужается, — сообщил он.

По словам Пушилина, «молниеносная операция» могла бы привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей, поэтому подразделения ДНР стараются действовать аккуратно.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что украинские националисты не позволяют гражданскому населению покинуть Мариуполь и Волноваху. Для мирных жителей были открыты гуманитарные коридоры, но по ним никто не вышел.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в свою очередь, сообщил, что в Мариуполе бойцы нацбатальонов стреляют в мирных жителей, которые пытаются покинуть дома. По его словам, люди вынуждены прятаться в подвалах.