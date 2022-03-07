МО РФ: боевики стреляют в жителей Мариуполя, пытающихся покинуть свои дома

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе националисты стреляют в мирных жителей, которые пытаются покинуть свои дома. Люди вынуждены прятаться в подвалах. Кроме того, боевики специально разворачивают свои огневые точки в домах с надписями «Не стреляйте — здесь дети!», передаёт ТАСС.

Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице на кострах. Боевики их разгоняют. По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь, — сказал Конашенков.

Он рассказал, что люди вынуждены писать краской на стенах своих домов: «Не стреляйте — здесь дети!». Однако боевики, используя террористическую тактику, именно в таких зданиях разворачивают свои огневые точки.

Игорь Конашенков также заявил, что накануне в Мариуполе украинские националисты использовали более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве «живого щита», и открыли огонь из-за их спин, в результате чего зафиксированы жертвы — пять убитых и четверо раненых.

Ранее начальник Наццентра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что украинское руководство не выполнило соглашение по гуманитарным коридорам, более того, находится под влиянием радикалов и полностью утратило контроль над происходящим в стране.