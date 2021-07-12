Басурин: националисты не выпускают мирных граждан из Мариуполя и Волновахи

Украинские националисты не позволяют гражданскому населению покинуть города Мариуполь и Волноваха по открытым гуманитарным коридорам. До сих пор никто из мирных жителей не вышел, заявил в эфире телеканала «Россия 24» замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Как мы и обещали, мы открыли гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи, на данный момент никто не вышел. Националисты <...> мешают гражданскому населению покинуть тот ужас, в котором они живут уже последнюю неделю, — сказал он.

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что 6 марта было подготовлено несколько сотен автобусов для вывоза мирных граждан из окружённых городов по гумкоридорам, однако они остались невостребованными. По словам переговорщика, гражданское население не выпускают украинские военные, которые не подчиняются приказам своего правительства.

О невыполнении украинской стороной соглашения по гуманитарным коридорам заявил также начальник Наццентра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он отметил, что во многих местах местных жителей вообще не проинформировали об эвакуации.