Минобороны Азербайджана заявило о новых обстрелах на границе с Арменией

Баку сообщил об обстрелах азербайджанской армии в направлении Физулинского, Ходжавендского, Агдамского и Ходжалинского районов, говорится на сайте оборонного ведомства республики. Отмечается, что режим прекращения огня был нарушен членами незаконных армянских вооружённых формирований, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Кроме того ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллидже, Бармагбине и Йухары Айрым Кельбаджарского района со своих позиций на госгранице в населенных пунктах Заркенд, Ашагы Шорджа, Азизли Басаркечарского района, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что вооружёнными силами Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. Потерь в личном составе и технике в азербайджанской армии нет. В настоящий момент ситуация остаётся стабильной.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об очередной провокации армянской стороны на Ходжалинском и Гёранбойском направлениях. В ведомстве подчеркнули, что Баку, в свою очередь, не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а только по позициям незаконных армянских вооружённых формирований.

Вслед за Баку об очередных обстрелах на армяно-азербайджанской границе заявил и Ереван. Отмечается, что огонь был подавлен в результате ответных действий армянской стороны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.