Минобороны Азербайджана сообщило о потерях ВС Армении

https://static.news.ru/photo/6c16726c-03b3-11eb-a045-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

Представители Министерства обороны Азербайджана сообщили о потерях военной техники Армении на территории Нагорного Карабаха с момента обострения конфликта 27 сентября.

В ведомстве подчеркнули, что с указанного момента по 1 октября армия Баку в ходе боевых столкновения понесла существенный урон как в отношении живой силы, так и в плане боевой техники. Азербайджан подчеркнул, что Армения была вынуждена отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков по фронту.

Потери Еревана за указанное время составили: до 200 танков и другой бронетехники, 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 30 средств ПВО. Также были разрушены шесть армянских командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов. Кроме того, враг потерял более 110 единиц автомобильной техники и один ЗРК С-300, — цитирует РИА Новости Минобороны Азербайджана.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Формально Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Фактически подавляющее большинство его населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.

Как ранее писал NEWS.ru, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы предупредил о последствиях признания Арменией независимости Нагорного Карабаха. По его словам, это будет означать сожжение всех мостов.