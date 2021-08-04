МИД заявил о приверженности России урегулированию ситуации в Карабахе

Россия выступает за реализацию трёхсторонних заявлений по Карабаху. Они являются приоритетными в рамках нормализации обстановки в зоне конфликта, сообщили в МИД РФ.

Считаем полезным подключение к гуманитарной деятельности в зоне проведения российской миротворческой операции агентств ООН и, в частности, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что работу миротворцев и управления по делам беженцев необходимо согласовать в координации между Баку и Ереваном.

29 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку не заинтересован в напряжённости на границе и выступает за дипломатическое решение конфликта. Политик провёл переговоры с представителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром и рассказал о провокациях, которые были совершены со стороны Армении.

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы сообщил, что заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября воспринимаются Баку не только как документ о прекращении огня, но и в качестве соглашения об окончательном решении конфликта. Дипломат подчеркнул, что документ указывает на признание Арменией капитуляции во второй карабахской войне.

В сентябре 2020 года в Карaбахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.