МИД вызвал поверенного Украины из-за нападения на генконсульство России

Временного поверенного в делах Украины вызвали в российский МИД из-за нападения на генконсульство России во Львове, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ. Генконсульство России также потребовало от МИД Украины принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников. Как сообщалось ранее, в ночь на 24 декабря против российской дипмиссии совершили террористический акт, бросив в здание генконсульства «коктейль Молотова». Никто из сотрудников не пострадал, повреждений зданию нанесено не было.

В МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств, — говорится в тексте документа, выложенного на официальном сайте ведомства.

В МИД отметили, что подобная «вопиющая и недопустимая акция» произошла на фоне нарастающей на Украине «русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды» к России.

Вместе с тем в Москве выразили надежду на то, что Киев будет выполнять свои международно-правовые обязательства, что позволит выявить и привлечь к ответственности виновных. Кроме того, Россия потребовала извинений за инцидент.

Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Львове неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в ограждение генерального консульства России в ночь с четверга на пятницу. Следственно-оперативная группа Львовского райуправления полиции работает на месте правонарушения, следователи открыли уголовное дело по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника.