Во Львове бросили «коктейль Молотова» в забор генконсульства России
Александр Чеков
Александр Чеков
13:10, 24 декабря 2021
Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
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Во Львове неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в ограждение генерального консульства России в ночь с четверга на пятницу. Пострадавших нет, повреждений у здания дипмиссии также не обнаружено. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинскую полицию.
Сегодня около 03:00 (04:00 мск) неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства Российской Федерации во Львове, — говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа Львовского райуправления полиции работает на месте правонарушения, следователи открыли уголовное дело по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обcтоятельства происшествия и личность злоумышленника.
Ранее сообщалось, что в кабинет министров Украины зашёл мужчина с гранатой. Злоумышленник заявил, что здание захвачено. Мужчина сказал, что «живым оттуда не уйдёт и сядет на 10 лет», после чего попросил людей не входить в здание. В полиции Киева подтвердили эту информацию, на место инцидента немедленно выдвинулись правоохранители, спецназ, а также взрывотехники. Из здания украинского правительства были эвакуированы сотрудники. Позднее мужчину задержали.