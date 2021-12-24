Во Львове бросили «коктейль Молотова» в забор генконсульства России

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Читатели газеты Daily Mail, представившей основные заявления с пресс-конференции президента России Владимира Путина, высказались о возможных сценариях развития и разрешения украинского кризиса, а также оценили разногласия Москвы и НАТО. По их мнению, жители Восточной Украины готовы стать частью России, а сам Путин является сильным лидером, в отличие от «лицемерного» НАТО.

Один из пользователей заявил, что НАТО необходимо прекратить попытки закрепиться на Украине, тогда как другой предположил, что часть Украины следовало бы подчинить российскому законодательству и установить таможенный барьер между этой...