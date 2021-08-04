Появилось видео задержания мужчины с гранатой в здании кабмина Украины

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании правительства Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что на месте инцидента
Ранее сообщалось, что в кабинет министров
В полиции Киева подтвердили эту информацию. На место инцидента немедленно выдвинулись правоохранители и спецназ. Из здания украинского правительства были эвакуированы сотрудники.
По словам депутата Ирпенского горсовета Антона Головенко, угрожающего взорвать здание зовут Владимир Прохнич. Известно, что мужчина воевал в Донбассе и был сапёром в батальоне «Айдар».