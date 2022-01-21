МИД: РФ проинформировала США о последствиях в случае её «освоения» Украины

В МИД РФ подвели итоги сегодняшней встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Отмечается, что российская сторона проинформировала о серьёзных последствиях в случае «военного освоения Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины», говорится на сайте МИД.

До Э.Блинкена чётко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развёртывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьёзные последствия, - говорится в сообщении.

Отмечается, что этого можно избежать в случае, если Вашингтон «позитивно отреагирует» на предложение по гарантиям безопасности. Письменный ответ РФ ожидает получить на следующей неделе.

Также в коммюнике российского МИДа говорится, что на переговорах была подчеркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения Киевом «комплекса мер», включая налаживание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР.

Ранее Блинкен сообщил по итогам переговоров, что любой ввод российских войск на Украину, вне зависимости от масштабов, будет считаться вторжением. На что последует мощная реакция. По его словам, дальнейшие контакты с российской стороной продолжатся при условии деэскалации ситуации на Украине. Госсекретарь также отметил, что Москве необходимо начать отвод войск от границ Украины, если она хочет убедить мир в отсутствии агрессивных планов.

Встреча Лаврова и Блинкена прошла в Женеве 21 января и продлилась полтора часа. Дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате. Основной темой консультаций стали росcийские предложения по гарантиям безопасности.

По итогам переговоров Лавров назвал консультации «полезными и откровенными», но подчеркнул, что данная встреча была промежуточной.