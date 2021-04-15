МИД осудил задержания русскоязычных журналистов в Латвии

https://static.news.ru/photo/750e2bcc-9def-11eb-868a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действия Латвии против журналистов российских СМИ нарушают международное право. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии вызвала на допрос нескольких журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ. Пяти вызванным могут изменить статус на «подозреваемых». Им грозит денежный штраф или тюремный срок.

Мы расцениваем уголовное преследование журналистов в этой стране (Латвии) как откровенное нарушение международного права в части, касающейся свободы выражения своего мнения и принципа плюрализма средств массовой информации, — цитирует РИА Новости Захарову.

Она также посетовала, что из-за политики двойных стандартов никто в мире не реагирует на эти акты преследования. Молчат и американские правозащитники, которые непосредственно занимаются вопросами свободы слова и защиты прав журналистов.

Как сообщал NEWS.ru, журналист Андрей Татарчук, у которого Служба госбезопасности провела обыск из-за сотрудничества с порталами Baltnews и «Sputnik Латвия», считает, что в Латвии наступили времена КГБ, когда с инакомыслием боролись репрессивными методами.