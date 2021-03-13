Латвийский журналист заявил о репрессиях за инакомыслие времён КГБ

https://static.news.ru/photo/ff4ce9ba-8402-11eb-b7f3-96000091f725_660.jpg Фото: Seamas Culligan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Латвии наступили времена КГБ, когда с инакомыслием боролись репрессивными методами. Такое мнение высказал журналист Андрей Татарчук, у которого Служба госбезопасности провела обыск из-за сотрудничества с порталами Baltnews и «Sputnik Латвия».

При этом он не находится в статусе подозреваемого и продолжает работать с обоими СМИ, рассказал репортёр на конференции, организованной Русским союзом Латвии. Мероприятие посвящено преследованию семи журналистов, сотрудничающих с этими интернет-порталами, передаёт РИА Новости.

Я говорил с сотрудниками СГБ, они говорили, что в России проводятся политические преследования. А я скажу, что разницы между временами КГБ и тем, что происходит сейчас [в Латвии], нет. Мы отчётливо видим политические репрессии в отношении инакомыслящих и свободы слова, — сказал Татарчук.

Он высказал мнение, что журналистов пытаются запугать, и подчеркнул: в случае усиления репрессий намерен «бороться всеми дозволенными способами».

Репортёр также с сожалением отметил, что латвийские и российские коллеги почти ничего не говорят об этом.

Ранее русскоязычным журналистам, проживающим в Латвии и сотрудничающим с порталами Baltnews и «Sputnik Латвия», были предъявлены обвинения о нарушении режима санкций Евросоюза по статье 84 Уголовного кодекса страны. Им грозит денежный штраф или тюремный срок.

Российский МИД назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, неправительственные организации имеют право обращаться в суды, а в случае отказа подавать иски в Европейский суд по правам человека. Вместе с тем, признал он, раньше таких прецедентов не было.