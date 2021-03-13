Латвийский журналист заявил о репрессиях за инакомыслие времён КГБ

В Латвии наступили времена КГБ, когда с инакомыслием боролись репрессивными методами. Такое мнение высказал журналист Андрей Татарчук, у которого Служба госбезопасности провела обыск из-за сотрудничества с порталами Baltnews и «Sputnik Латвия».
При этом он не находится в статусе подозреваемого и продолжает работать с обоими СМИ, рассказал репортёр на конференции, организованной Русским союзом Латвии. Мероприятие посвящено преследованию семи журналистов, сотрудничающих с этими интернет-порталами,
Я говорил с сотрудниками СГБ, они говорили, что в России проводятся политические преследования. А я скажу, что разницы между временами КГБ и тем, что происходит сейчас [в Латвии], нет. Мы отчётливо видим политические репрессии в отношении инакомыслящих и свободы слова, — сказал Татарчук.
Он высказал мнение, что журналистов пытаются запугать, и подчеркнул: в случае усиления репрессий намерен «бороться всеми дозволенными способами».
Репортёр также с сожалением отметил, что латвийские и российские коллеги почти ничего не говорят об этом.
Ранее русскоязычным журналистам, проживающим в Латвии и сотрудничающим с порталами Baltnews и «Sputnik Латвия», были предъявлены обвинения о нарушении режима санкций Евросоюза по статье 84 Уголовного кодекса страны. Им грозит денежный штраф или тюремный срок.
Российский МИД назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, неправительственные организации имеют право обращаться в суды, а в случае отказа подавать иски в Европейский суд по правам человека. Вместе с тем, признал он, раньше таких прецедентов не было.