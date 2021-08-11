МИД России обеспокоился ситуацией на востоке Украины

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на сообщения ОБСЕ о постоянных нарушениях режима прекращения огня на востоке Украины. Москва обеспокоена этой ситуацией, сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что новые обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины приводят к деградации ситуации на востоке страны. По информации властей Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек.

В МИД подчеркнули, что на Украине пытаются создать видимость широкой поддержки международных манёвров. Данная позиция Киева строится на необходимости эмитировать войну с Россией при видимости стабильной помощи западных стран.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал некоторым жителям Донбасса отправляться в Россию. По его словам, местным жителям, которые желают вхождения этого региона в состав РФ, следует в дальнейшем «искать себе место в России».