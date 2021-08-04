Зеленский дал совет некоторым жителям Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал тем, кто любит РФ и хочет вхождения Донбасса в её состав, «искать себе место в России». Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу «Дом».

Этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет всё строить, однозначно, — сказал Зеленский.

Политик считает, что в нынешнем виде Донбасс «никогда расти не будет». Также Зеленский добавил, что Донбасс никогда не будет русской территорией.

Ранее президент Украины заявил, что Крым никогда не будет российской территорией. Политик вновь затронул тему возвращения полуострова и добавил, что Россия «никогда не будет любить Крым так, как Украина». Он пообещал вернуть эту территорию в состав Украины, подчеркнув, что это лишь «вопрос времени».