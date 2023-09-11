Meta замахнулась превзойти GPT-4 WSJ: Meta хочет создать технологию на основе ИИ мощнее GPT-4

Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корпорация Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) планирует создать новую языковую систему искусственного интеллекта, которая станет мощнее модели GPT-4 от компании OpenAI, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, эта разработка, подобно модели GPT-4, позволит создавать сложные тексты и анализировать большие объемы информации.

Отмечается, что для создания новой языковой системы ИИ глава Meta Марк Цукерберг собрал специальную рабочую группу. Сейчас корпорация готовится к созданию технологии и строит новые центры обработки информации, а также покупает чипы H100 от Nvidia, которые понадобятся для обучения искусственного интеллекта. Первые тесты должны состояться в первой половине 2024 года.

По данным WSJ, Цукерберг настаивает, чтобы технология имела открытый программный код. Таким образом, пользователи смогут вводить свои данные в программу, за счет чего технология будет развиваться эффективнее. Утверждается, что новая система будет мощнее модели Liama 2, о создании которой Meta объявляла незадолго до этого.

Ранее американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск и более тысячи его коллег, исследующих развитие искусственного интеллекта, потребовали запретить обучать мощные нейросети как минимум на полгода. По мнению экспертов, процесс обучения искусственного интеллекта вышел из-под контроля, сейчас технология может представлять угрозу для всего человечества.