Маск потребовал запретить обучать нейросети ради всего человечества Маск и другие сотрудники Future of Life Institute потребовали запретить обучать нейросети

Фото: Pang Xinglei/Xinhua/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск и более 1000 его коллег, исследующих развитие искусственного интеллекта, потребовали запретить обучать мощные нейросети как минимум на полгода, письмо специалистов было опубликовано на сайте НКО Future of Life Institute («Институт будущего жизни»). По мнению экспертов, процесс обучения искусственного интеллекта вышел из-под контроля, сейчас технология может представлять угрозу для всего человечества.

Мы призываем все лаборатории ИИ немедленно приостановить как минимум на 6 месяцев обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4. Об этом перерыве необходимо объявить публично, его исполнение должны быть проверяемым и охватывать всех ключевых участников отрасли. Если такая пауза не может быть сделана в кратчайшие сроки, то правительства должны вмешаться и ввести мораторий, — говорится в тексте обращения.

Подписавшиеся под письмом специалисты уточнили, что предложенные на передышку полгода должны быть потрачены на составление общих протоколов безопасности. Также они предложили создать специальный государственный орган, который будет контролировать деятельность ИИ.

Помимо Маска, под обращением подписались сооснователь Apple Стив Возняк, главные мировые специалисты по искусственному интеллекту Стивен Расселл и Иошуа Бенджио, а также многие другие.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко допустил, что нейросеть сможет выполнять второстепенные рабочие задачи вместо человека. IT-эксперт пояснил, что люди не потеряют свои рабочие места, а сконцентрируются на основных целях. Он призвал не опасаться внедрения искусственного интеллекта в жизнь.

В свою очередь профессор РАНХиГС Александр Щербаков предупредил об опасности нейросетей, которые создают готовый продукт, для образования. По его словам, из-за развития искусственного интеллекта студенты перестанут мыслить самостоятельно.