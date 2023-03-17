IT-эксперт назвал плюсы включения нейросетей в рабочие процессы IT-эксперт Клименко: нейросеть сможет выполнять второстепенные задачи вместо человека

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Нейросеть сможет выполнять второстепенные рабочие задачи вместо человека, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. В беседе с «Радио 1» IT-эксперт пояснил, что люди не потеряют свои рабочие места, но смогут концентрироваться на основных целях. Он призвал не опасаться внедрения искусственного интеллекта в жизнь.

Ситуация мне напоминает тот период, когда начали появляться компьютеры. Бухгалтеры, которым должны были привезти технику для работы, боялись ее и утверждали, что компьютеры их убьют. Однако технологии берут на себя второстепенную работу, оставляя основные задачи человеку. При этом работы стало больше, а они боялись ее отсутствия, — рассказал эксперт.

По словам Клименко, технологии действительно могут уничтожать некоторые профессии, но на их месте появляется другая работа, которая требует в два раза больше сотрудников. В качестве примера эксперт привел извозчиков, на смену которым пришли водители такси и общественного транспорта. Он пояснил, что меньше профессий не стало, как этого опасались люди, зато изменилась эффективность работы.

Творческому человеку с помощью ИИ не нужно заниматься таблицами и учетами, а можно всего себя посвятить креативу. Нейросеть поможет убрать бестолковость в работе, и люди станут намного эффективнее, — заключил эксперт.

Профессор РАНХиГС Александр Щербаков ранее предупредил об опасности нейросетей, которые создают готовый продукт, для образования. По его словам, из-за развития искусственного интеллекта студенты перестанут мыслить самостоятельно.