Профессор предупредил о негативном влиянии нейросетей на образование Профессор РАНХиГС Щербаков: студенты перестанут мыслить из-за развития нейросетей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развитие нейросетей, создающих готовый продукт, может оказать негативное влияние на процесс образования, предупредил профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. В беседе с «Радио 1» он выразил опасение, что студенты перестанут мыслить самостоятельно из-за развития искусственного интеллекта.

В целом, минус ИИ в том, что в творчестве, развитии сознания, познавательной и научной мысли, студенты будут ссылаться на готовый подход, то есть на нейросети. Это приведет к тому, что молодежь перестанет самостоятельно думать и доходить до новых идей, и это будет нести негативное влияние на всеобщее образование, — рассказал профессор.

Кроме того, он отметил, что из-за развития ИИ люди творческих профессий могут остаться без работы. Существует мнение, что через время нейросеть сможет заменить журналистов, дизайнеров и художников. Уже сейчас благодаря искусственному интеллекту можно создавать рисунки в разных стилях и тексты, правда пока результат не всегда совпадает с ожиданием. Щербаков уточнил, что прогресс не стоит на месте и спрос на живой труд действительно может снизиться.

Конечно, развитие ИИ сильно повлияет на продолжение живого труда, на его спрос. Действительно, многие программы могут заменить человека, в частности подвержены негативному влиянию дизайнеры и журналисты, — пояснил профессор.

Щербаков считает, что нейросеть также сможет заменить актеров. Уже сейчас ИИ может появиться вместо артистов на экране, но это будет заметно.

В настоящий момент, артистов и актеров возможно заменить искусственным интеллектом, однако это будет видно. Но, прогресс идет, и в скором времени нейросеть сможет заменить нам настоящих людей на экране, а человечество не заметит разницы, — заключил профессор.

В пресс-службе РГГУ ранее призвали заблокировать чат-бот ChatGPT, с помощью которого студент написал дипломную работу. По словам представителей университета, нейросеть негативно влияет на образовательный процесс.