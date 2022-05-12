Messaggero: российские хакеры атаковали сайты сената и Минобороны Италии

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Российская хакерская группировка Killnet атаковала сайты сената и Минобороны Италии, сообщает Messaggero. В издании подчеркнули, что доступ к страницам итальянских госучреждений пропал 10 мая с 19:00 до 20:00 по местному времени. Председатель итальянского сената Элизабетта Казеллати в своём Twitter-аккаунте уточнила, что хакерская атака затронула внешнюю парламентскую сеть.

Никакого ущерба от хакерской атаки, затронувшей внешнюю сеть сената, не последовало. Спасибо техническим специалистам за оперативное вмешательство. Это серьёзные эпизоды, которые нельзя недооценивать. Будем и дальше держать оборону, — заявила Казеллати.

В издании подчеркнули, что в список атакованных сайтов также попал Институт перспективных исследований Лукка, Высший институт здравоохранения и кредитный банк Banca Compass.

Ранее хакеры Killnet нанесли удар по сайтам правительственных структур Украины. Атаке подверглись около 67 ресурсов. Кроме того, кибератаки совершались на Национальный банк Польши, на международный аэропорт Брэдли в американском штате Коннектикут. Хакеры взламывали почту высокопоставленных чиновников, блокировали устройства простых американцев.