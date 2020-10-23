Медведев заявил о необходимости очного саммита стран «ядерной пятёрки»

https://static.news.ru/photo/1b361cb4-15bd-11eb-88ac-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очная встреча глав стран «ядерной пятёрки» — России, КНР, США, Великобритании и Франции — необходима для обсуждения острых проблем и для продолжения диалога по вопросам обращения с ядерным оружием. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

С этим обращением он выступил в своей статье, приуроченной к 75-летию ООН. Медведев напомнил, что ещё в 1978 году был принят ряд основополагающих международных соглашений, направленных на обеспечение безопасности народов. Кроме того, достижение этих договорённостей способствовало смягчению напряжённости в международных отношениях и укреплению доверия между странами в сфере обращения с ядерным оружием. Зампред Совбеза обратил внимание на особую роль СССР в этом процессе.

Сегодня нам нужно незамедлительно продолжить работу по этому направлению. Рассчитываем, что в Совете безопасности ООН состоится предложенный Россией очный саммит стран «ядерной пятёрки» для обсуждения острейших проблем человечества, — написал Медведев в статье, опубликованной RT.

Он обратил внимание также на важность оперативного решения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Медведев заметил, что Россия уже сформулировала позиции по продлению его действия. По его словам, важно обеспечить сокращение существующего вооружения, а также минимизировать риски возникновения новых угроз. В связи с этим объявлен мораторий на развёртывание новых ракетных систем в Европе.

Медведев выразил надежду на встречные шаги со стороны западных партнёров. Вместе с тем, он констатировал, что ряд стран продолжает вмешиваться во внутренние дела других соверенных государств.

К сожалению, несмотря на предпринимаемые усилия по поддержанию мира, мы по-прежнему остаёмся свидетелями односторонних агрессивных действий, грубых попыток вмешательства во внутренние дела суверенных государств, предпринимаемых, в частности, США и их союзниками, входящими в блок НАТО, — сказал Медведев.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен прокомментировал ситуацию вокруг СНВ-3. Как сообщал NEWS.ru, он заявил, что продление договора пока не является решённым вопросом, и пообещал, что Штаты в скором времени выступят с предложением по договору.