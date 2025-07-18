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18 июля 2025 в 15:17

«Европейские недоумки»: Медведев раскрыл, что изменят новые санкции ЕС

Медведев: новый пакет санкций ЕС не изменит ситуацию на Украине

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новый пакет антироссийских санкций не сможет изменить позицию Москвы по отношению к украинскому кризису, так же как и предыдущие, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, экономика страны выдержит, а интенсивность атак армии России будет только возрастать.

Европейские недоумки согласовали 18-й пакет санкций против нашей страны. Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущим 17. Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится, — высказался Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза отметил, что процесс «дебандеризации» Украины будет весьма длительным, так как это работает с сознанием граждан государства. По его словам, у россиян, украинцев и народов многих стран из состава бывшего СССР имеется общая историческая судьба. Подобное наследие является прочным основанием для мирного соседства, сотрудничества и совместного развития, добавил Медведев.

Дмитрий Медведев
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