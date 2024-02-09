Мать Сырского отказалась говорить о назначении сына главкомом ВСУ Мать Сырского Людмила не стала разговаривать с корреспондентом NEWS.ru о сыне

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Мать нового главкома ВСУ Александра Сырского Людмила не стала разговаривать с журналистами о назначении сына, передает корреспондент NEWS.ru. Соседи рассказали, что женщина живет со своим супругом, отцом Сырского Станиславом. По их словам, пожилая пара не выходит из дома.

До свидания! — ответила Сырская на звонок корреспондента NEWS.ru в домофон ее дома.

На звонки журналиста NEWS.ru женщина не отвечает, телефон отца Сырского вовсе недоступен.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что родители и брат нового главкома ВСУ проживают во Владимирской области. По данным канала, отцом Сырского оказался бывший полковник Вооруженных сил России в отставке. Канал отмечает, что до начала СВО близкие военного активно размещали в соцсетях патриотические фотографии, а после начала спецоперации сам украинский генерал порвал все связи с родными.

При этом, по данным владимирских краеведов, информация о том, что Сырский родился в селе Новинки Киржачского района Владимирской области, не соответствует действительности. В этом муниципалитете нет села с таким названием, есть только одноименная деревня. Кроме того, в краеведческой справке Киржачского историко-родословного общества сказано, что в указанной деревне «никогда не проживали семьи с такой фамилией».