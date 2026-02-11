Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 06:48

Главком ВС Норвегии призвал создать горячую линию с Россией

Главком ВС Норвегии Кристофферсен рекомендовал создать горячую линию с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Норвегия предлагает создать России горячую линию для военных ведомств, заявил главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен изданию Guardian. Он пояснил, что это позволило бы избежать недопонимания.

Кристофферсен рекомендовал создать горячую линию по линии военных между двумя столицами, чтобы иметь канал связи и избежать эскалации, основанной на недопонимании, — сказано в материале.

Кристофферсен отметил, что Норвегия и Россия все еще поддерживают контакты. В частности, речь идет о диалогах в связи с поисково-спасательными операциями в Баренцевом море.

Ранее глава логистической службы Вооруженных сил Норвегии Андреас Йернберг заявил, что королевство разослало тысячи писем гражданам, призывая их быть готовыми к возможной конфискации жилья и автомобилей в случае войны с Россией. По его словам, это крайняя мера, рассматриваемая на случай военного конфликта.

При этом, как оказалось, несмотря на напряженную риторику в норвежском обществе и призывы военных готовиться к гипотетическому конфликту, власти не намерены возводить сплошное заграждение на рубежах с Россией. Официальный Осло делает ставку на иную стратегию, уточнил источник.

Россия
Норвегия
главком
Арктика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хирург объяснил, почему пациенты могут плакать после пластической операции
Бритни Спирс заключила «историческую сделку»
Лавров ответил, удается ли ему «пожить для себя»
В Госдуме перечислили новые полномочия врачей скорой помощи
Россиян предупредили, какие продукты опасны из-за вируса Нипах
Юрист дал совет, как снизить переплату из-за роста тарифов ЖКУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 февраля: инфографика
Диверсанты ВСУ и последствия атаки на ЗАЭС: новости СВО к утру 11 февраля
США придумали способ надавить на Иран в вопросе ядерной программы
Российские силовики рассказали, что происходит с ВСУ в Запорожской области
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 108 украинских БПЛА
Не оставил ни гроша: почему старшая дочь Баталова не получила наследство
ЦБ представил решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок
Лавров обвинил ЕС и Киев в попытках «изнасилования» мирной инициативы США
Психолог озвучила неприятную правду о реальности дружбы мужчины и женщины
Стал известен размер взятки в Киеве для освобождения от мобилизации
В Европе раскрыли хитрую уловку Киева на переговорах с Россией
Подсчитано точное количество воробьев в России
Онколог раскрыл, кому надо проверять ЖКТ на рак раньше 40–45 лет
В Британии двумя словами описали переговоры без участия России
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.