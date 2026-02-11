Главком ВС Норвегии призвал создать горячую линию с Россией

Норвегия предлагает создать России горячую линию для военных ведомств, заявил главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен изданию Guardian. Он пояснил, что это позволило бы избежать недопонимания.

Кристофферсен рекомендовал создать горячую линию по линии военных между двумя столицами, чтобы иметь канал связи и избежать эскалации, основанной на недопонимании, — сказано в материале.

Кристофферсен отметил, что Норвегия и Россия все еще поддерживают контакты. В частности, речь идет о диалогах в связи с поисково-спасательными операциями в Баренцевом море.

Ранее глава логистической службы Вооруженных сил Норвегии Андреас Йернберг заявил, что королевство разослало тысячи писем гражданам, призывая их быть готовыми к возможной конфискации жилья и автомобилей в случае войны с Россией. По его словам, это крайняя мера, рассматриваемая на случай военного конфликта.

При этом, как оказалось, несмотря на напряженную риторику в норвежском обществе и призывы военных готовиться к гипотетическому конфликту, власти не намерены возводить сплошное заграждение на рубежах с Россией. Официальный Осло делает ставку на иную стратегию, уточнил источник.