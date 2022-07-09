«Массовые смены пола»: Пушков спрогнозировал крах Западной культуры Пушков спрогнозировал крах Западной культуры из-за «прогрессистов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале заявил, что если не остановить западных политиков, уничтожающих институт семьи, то народ Запада ожидают массовые смены пола среди детей, переписанная история и отказ от своей вековой культуры. Политик отметил, что прогрессисты заставят западные общества отречься от своих традиций. По его словам, Россию «предадут анафеме» из-за того, что она другая.

Прогрессисты заставят западные общества отречься от собственной вековой культуры, перепишут историю, введут в неё никогда не существовавших персонажей, уничтожат памятники, будут побуждать детей менять пол, — написал Пушков.

Он добавил, что эти люди ответственны за уничтожение семьи, материнства и детства.

Посольство США в Москве ранее сообщило в своём Telegram-канале, что вывесило радужный флаг «в знак солидарности с сообществом ЛГБТ и их борьбой за равные права». Подчеркивается, что Соединённые Штаты стремятся к миру, «в котором каждый человек будет иметь возможность жить открыто». Позже вслед за американским посольством радужный флаг вывесили представители британской дипмиссии в Москве. Дипломаты также заявили, что у представителей нетрадиционного сообщества «есть право жить среди обычных людей, которые должны принимать их такими, какие они есть».