Малыш появился на свет в Бейруте во время взрыва

https://static.news.ru/photo/94776b26-da4b-11ea-9ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/edmondkhnaisser

Ливанец Эдди Хнайссер снял на видео момент рождения своего сына в роддоме Бейрута практически во время мощного взрыва.

Всё вокруг было разбито. Я забрал обломки с жены, помог медсестре подняться с пола, а потом я потянул кровать жены в безопасное место, — цитирует CNN Хнайссера.

Он рассказал, что в роддоме пострадало медицинское оборудование, электричество пропало. Его жене пришло рожать без анестезии. Врачи и медсёстры светили на неё своими мобильными телефонами. Однако роды прошли успешно и через несколько минут после взрыва счастливый отец уже держал на руках своего новорожденного сына. Мальчика назвали Джорджем. В то же время мать Хнайссера, которая находилась в другой части больницы, получила травмы.

Я не верил, что мы вышли живыми. Моя жена прекрасна, а малыш Джордж потрясающий, — написал Хнайссер в Facebook.

Мужчина поблагодарил всех врачей поимённо, назвав их настоящими профессионалами своего дела.

Как писал NEWS.ru, российская группировка спасателей завершила поисково-спасательные работы в Бейруте. Кадры последствий взрыва в порту, которое продемонстрировало МЧС, снял беспилотник. На кадрах видно, как специальная техника разбирает завалы, а вокруг горы песчаной почвы и обломки зданий.

Прогремевший 4 августа в порту ливанской столице взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.