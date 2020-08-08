Малыш появился на свет в Бейруте во время взрыва

Ливанец Эдди Хнайссер снял на видео момент рождения своего сына в роддоме Бейрута практически во время мощного взрыва.
Всё вокруг было разбито. Я забрал обломки с жены, помог медсестре подняться с пола, а потом я потянул кровать жены в безопасное место, — цитирует CNN Хнайссера.
Он рассказал, что в роддоме пострадало медицинское оборудование, электричество пропало. Его жене пришло рожать без анестезии. Врачи и медсёстры светили на неё своими мобильными телефонами. Однако роды прошли успешно и через несколько минут после взрыва счастливый отец уже держал на руках своего новорожденного сына. Мальчика назвали Джорджем. В то же время мать Хнайссера, которая находилась в другой части больницы, получила травмы.
Я не верил, что мы вышли живыми. Моя жена прекрасна, а малыш Джордж потрясающий, — написал Хнайссер в Facebook.
Мужчина поблагодарил всех врачей поимённо, назвав их настоящими профессионалами своего дела.
Как писал NEWS.ru, российская группировка спасателей завершила поисково-спасательные работы в Бейруте. Кадры последствий взрыва в порту, которое продемонстрировало МЧС, снял беспилотник. На кадрах видно, как специальная техника разбирает завалы, а вокруг горы песчаной почвы и обломки зданий.
Прогремевший 4 августа в порту ливанской столице взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.