Малайзийский Boeing и большая игра Аргументов для взаимного торга становится все больше

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Окружной судья в Гааге вынес свой вердикт по долгое время «замороженному» делу об уничтожении малайзийского лайнера, который в результате вопиющей халатности или преднамеренных действий Украины, не закрывшей небо над полем военных действий, был сбит над Донбассом.

Судилище изначально было откровенно предвзятым, а потому даже суд сразу отменил экспертизу концерна «Алмаз-Антей», который провел несколько экспериментов и доказал, что ракета 9М38 могла быть выпущена со стороны поселка Зарощенское, который был тогда под контролем ВСУ. Суд оставил только те косвенные доказательства, что вписывались в заранее запрограммированное решение. Вину возложили на «сепаратистов» и конкретно трех граждан России. Занавес!

Впрочем, интересен, конечно, даже не сам вердикт, а время его вынесения. Казалось бы, в Европе столько иных проблем, а потому можно было бы не спешить с судебным решением, которое и так долго откладывалось под различными предлогами. Но тут в рамках общей кампании давления на Россию, «страну-агрессора», и это лыко своевременно пришлось в строку. Маргинальные парламентарии младших натовских партнеров уже объявляли нас государством — спонсором терроризма. И тут еще гаагский вердикт должен в общем и целом дополнить всеми силами нагнетаемую картину «преступного и кровавого путинского режима».

Ясно, что коллективный Запад, всячески подключая PR-артиллерию, будет настаивать на выдаче трех граждан России, заочно приговоренных к пожизненному заключению. И получив обоснованный отказ, начнет широкомасштабную антироссийскую кампанию, которая наложится для достижения синергетического эффекта на еще один гремучий аттракцион: поиск во все той же Гааге места для размещения так называемого трибунала для суда над Владимиром Путиным за совершенные, дескать, на Украине преступления.

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Это, собственно, и есть та самая гибридная война, когда в большой игре против оппонента комплексно используются все возможные средства давления. Средства и приемы, которые позволяют вести переговоры с более сильных позиций, навязывая партнерам менее им выгодные компромиссы.

Ясно, что основные закулисные переговоры по украинской проблеме будут вестись Москвой не с Киевом, а непосредственно с Вашингтоном. Притом что Киевский режим, готовый воевать до последнего украинца, безусловно, главный инструмент игры в умелых американских руках. Но одновременно среди тем взаимного интереса, а значит, и предметов противоречий остаются и консультации по дальнейшему ограничению и сокращению стратегических вооружений, и контроль за их соблюдением, и обмен заключенными, и нарастающее соперничество в Арктической зоне. Вишенка на торте — взаимоотношения с Китаем. Особенно на возможной стадии окончательного решения Пекином проблемы Тайваня.

В таком контексте и вердикт гаагского судьи, который с высоты своей трибунки вряд ли был способен увидеть и оценить все глобальные последствия своего решения, также выглядит маленькой гирькой на весах серьезного торга.

Есть, конечно, и иная, вполне аргументируемая точка зрения о том, что такой вердикт может означать похороны любой надежды на какие-либо конструктивные переговоры и достижение взаимоприемлемого договора. Вот только эпизод с заблудившейся украинской ракетой, когда все попытки Зеленского раздуть мировой пожар были быстро пресечены Джо Байденом, показал, что есть не пересекаемая для великих ядерных держав граница. Граница большой игры.