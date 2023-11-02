Макрон поехал в СНГ за ураном и расколом: лишит ли НАТО Россию союзников Эксперт Артамонов: Макрон добивается от Астаны и Ташкента выгодных цен на уран

Фото: AP/TASS

Эммануэль Макрон и Касым-Жомарт Токаев

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в турне по странам Центральной Азии. В официальной повестке двухдневного визита политика лишь обсуждения двусторонних отношений и планы по укреплению сотрудничества. Однако эксперты уверены, что на самом деле Запад не упускает новую возможность настроить против Москвы ее традиционных партнеров. Тем более что в некоторых из них нарастают антироссийские настроения. Кто из них может поддаться давлению западных стран — в материале NEWS.ru.

Как встретили Макрона в Центральной Азии

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне отправился в турне по странам Центральной Азии. В рамках двухдневной поездки он посетил Казахстан и Узбекистан.

Утром 1 ноября самолет французского лидера приземлился в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Макроном, которую он назвал «исторической», отметил, что Франция остается ключевым и надежным партнером Казахстана в ЕС, а также одним из крупнейших инвесторов. Макрон в свою очередь дал высокую оценку отношениям между двумя странами и выразил уверенность, что стороны смогут «продвинуться по важным международным темам».

На следующий день Макрон улетел в Узбекистан. Президент страны Шавкат Мирзиёев также заявил об исторической значимости первого визита французского лидера и подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений. Они договорились и дальше развивать сотрудничество. Макрон стал первым главой Французской Республики, посетившим Ташкент с официальным визитом за последние 30 лет.

Как Макрон собрался спасать экономику Франции с помощью Центральной Азии

Макрон сильно обижен на Россию после ослабления позиций Парижа в Африке, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов. До этого западная пресса писала, что французский президент запланировал визиты в Казахстан и Узбекистан с целью найти замену нигерийскому урану.

«Макрон рассчитывает найти в Центральной Азии недостающие ему технологии, добиться выгодных цен на уран и заодно проталкивать проамериканскую пропаганду», — заявил Артамонов.

Фото: akorda.kz Эммануэль Макрон в Казахстане

Казахстан и Узбекистан входят в список крупнейших производителей урана, в котором нуждается французская энергосистема, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по международным делам Сайгидпаша Умаханов. Он указал, что до сих пор ядерное топливо, питающее европейские реакторы, закупалось в России и странах Африки.

«Сейчас Африка и Россия сомневаются в актуальности поставок для Франции атомного топлива, поскольку Франция предпочитает спонсировать антироссийски настроенных сторонников терроризма и хочет дестабилизировать обстановку в России», — пояснил Умаханов.

По словам парламентария, Парижу важно не упустить центральноазиатские страны в качестве поставщиков. Поэтому Макрон постарается договориться, чтобы европейцев не выдавили из региона на фоне активного продвижения Китая, добавил депутат.

Как американцы воспользовались визитом Макрона в страны ЦА

Макрон пригласил своих коллег из Казахстана и Узбекистана принять участие в антироссийском Форуме мира в Париже в следующем году и даже стать почетными гостями мероприятия. Кроме того, французский президент поддержал подход Астаны к конфликту на Украине, передает Reuters.

Он похвалил Казахстан за отказ встать на сторону Москвы в вопросе поддержки СВО. Издание подчеркивает, что для Европы Казахстан уже стал альтернативным поставщиком нефти на фоне отказа от российских энергоресурсов, а также важным звеном маршрута Китай — ЕС в обход России.

Американцы пытаются руками французов расширить фронт против России, заявил NEWS.ru Александр Артамонов. По его словам, Казахстан и Узбекистан — оптимальные в этом смысле варианты, поскольку рост антироссийских настроений в Казахстане делает эту страну наиболее привлекательной для западных лидеров.

Фото: president.uz Эммануэль Макрон и Шавкат Шавкат Мирзиёев

«Париж утратил свои позиции суверенного государства, хотя у него свой стратегический щит, не зависящий от американцев, — очень хорошо развита экономика с инновационными технологиями. Тем не менее Макрон не служит интересам Франции и делает все, чтобы перевести все свои предприятия в США. Во Франции его называют американским агентом», — заявил Артамонов.

Почему Казахстан поддерживает антироссийские санкции

У Казахстана довольно странная внешняя политика, заявил NEWS.ru историк, экономический обозреватель Алексей Бобровский.

«Почему Казахстан, например, поддерживает антироссийские санкции или не говорит открыто, что мы их не будем никоим образом поддерживать, будем всегда помогать России. Потому что это не их борьба, не их дело, не их внешнеполитические проекты, не их интерес защищать русское население в Донбассе, защищать себя от Запада, это не их конфликт. В этом смысле брать на себя еще и экономическую нагрузку Казахстан, понятно, не должен», — отметил Бобровский.

При этом политолог подчеркнул, что в случае возникновения каких-то проблем и недомолвок с ближайшими соседями, европейские страны никоим образом не смогут помочь Астане — ни экономически, ни политически, ни военной силой.

Кто из традиционных партнеров может отвернуться от Москвы

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Вадим Трухачев пояснил NEWS.ru, что сам по себе визит Макрона мало отразится на внешнеполитическом курсе стран Центральной Азии. При этом, по его словам, нельзя отрицать, что все страны региона отдаляются от России.

«Делают это все — даже Киргизия и Таджикистан, которые насквозь зависят от денежных переводов из России», — сказал Трухачев.

Он отметил, что раньше Евросоюз присутствовал только в Казахстане, а в других странах Центральной Азии его влияние было почти нулевое, но сейчас ЕС пытается войти в регион, чтобы получить доступ к местным ресурсам и заместить то, что он годами получал из России.

«Наиболее быстрыми темпами от Москвы отдаляются Туркмения, которая никогда и не была близка. Узбекистан также всегда был дальше остальных. Наиболее опасно для России отдаление Казахстана, учитывая, что у нас очень протяженная общая граница», — рассказал эксперт.

По словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, страны Центральной Азии будут развивать многовекторную политику и визит Эммануэля Макрона не повлияет на изменение курса среднеазиатских государств.

Он подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что Казахстан больше завязан на Великобританию, чем на Францию. По его словам, визит Макрона не повлияет на внешнеполитический курс страны, сформированный еще администрацией бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Фото: president.uz Эммануэль Макрон и Касым-Жомарт Токаев

Как Москва потеряла Армению

Если другие страны пытаются удерживать баланс в сотрудничестве между Москвой и Западом, то Армения не скрывает своего желания отдалиться от Москвы. Руководство южнокавказской республики в открытую выражает недовольство деятельностью российских миротворцев в регионе, обвиняет Россию в нарушении оборонных сделок, отказывается от участия в мероприятиях ОДКБ, параллельно участвуя в учениях Пентагона. Многим экспертам Армения по своему поведению напоминает Украину.

На этой неделе премьер страны Никол Пашинян и его жена Анна Акопян встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя их встречу, попросила Ереван отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России.

«Вызывает сожаление, что руководство Армении целенаправленно разрушает союзнические отношения, которые ранее называло основой процветания страны», — заявила Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Фото: МИД РФ Никол Пашинян

Дмитрий Солонников рассказал NEWS.ru, что нынешнее руководство Армении реализует последовательную политику по переводу внешнеполитического вектора страны от России в сторону США.

«Не нужно говорить за весь армянский народ. Пашинян решает задачу по отдалению Армении от России с момента своего прихода к власти. Его цель — сделать страну форпостом США и ЕС на Южном Кавказе», — сказал Солонников.

По его словам, такой политический курс будет продолжаться до тех пор, пока нынешнее руководство страны будет находиться у власти.

«Не стоит ожидать, что они что-то изменят. Зачем им меняться, у них и так все хорошо», — заключил Солонников.

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