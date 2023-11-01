Политолог раскрыл цели визита Макрона в Казахстан Политолог Артамонов: Макрон намерен проталкивать проамериканскую пропаганду

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Эмманюэль Макрон и Касым-Жомарт Токаев

Президент Франции Эммануэль Макрон обижен на Россию после ослабления позиций Парижа в Африке, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов. Политолог отметил, что увеличение антироссийских настроений в Казахстане делают эту страну наиболее привлекательной для французского лидера. По его словам, он рассчитывает найти там недостающие ему технологии, добиться выгодных цен на уран и заодно проталкивать проамериканскую пропаганду.

Париж утратил свои позиции суверенного государства, хотя у нее свой стратегический щит, не зависящий от американцев, — очень хорошо развита экономика с инновационными технологиями. Тем не менее, Макрон не служит интересам Франции и делает все, чтобы перевести все свои предприятия в США. Во Франции его называют американским агентом, — заявил Артамонов.

Политолог обратил внимание, что американцы преследуют цель расширения фронта против России. По его словам, в этом плане Казахстан — наиболее оптимальный вариант.

Сначала Украина, потом Южный Кавказ, теперь перешли на Центральную Азию. Оттуда они рассчитывают выйти к Уралу. Американцы ведут уже разговоры о создании каспийско-американской флотилии, — отметил Артамонов.

Ранее Токаев заявил, что визит Макрона в Астану 1 ноября является историческим. По его словам, сотрудничество между двумя странами динамично развивается, при этом ему надо придать дополнительный импульс. В свою очередь Макрон высоко оценил уровень отношений между странами.

До этого сообщалось, что Макрон запланировал визиты в Казахстан и Узбекистан с целью укрепления энергетической безопасности страны. Отмечается, что обе эти центральноазиатские страны богаты энергоресурсами и являются одними из главных поставщиков урана.