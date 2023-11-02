«Неприкрытая русофобия»: Захарова о работе медиаресурсов Армении Захарова: ряд проплаченных армянских СМИ продвигает русофобскую риторику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Ряд СМИ и медиаресурсов Армении продвигает в отношении Москвы русофобскую риторику на грани национализма, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что такие ресурсы проплачены, при этом Россия знает, кто стоит во главе их финансирования. Дипломат также заявила, что Москва рассматривает участие Еревана в конференции по Украине на Мальте в копенгагенском формате как демонстративный антироссийский жест Еревана.

Что касается целого ряда СМИ или медиа ресурсов Армении, которые проплачиваются через ресурсы аффилированные с госорганами <...> и их антироссийской риторики. Тут говорить ни о чем не приходится, это неприкрытый русофобский контекст на грани даже национализма в отношении нашей страны, — сказала Захарова.

Комментирую мальтийскую встречу секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и главы офиса президента Украины Андрея Ермака на полях саммита по украинской формуле мира, она отметила, что в Ереване «должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России». Представитель ведомства подчеркнула, что власти Армении целенаправленно уничтожают союзнические отношения с Кремлем, которые, как сказала дипломат, Ереван раньше называл основой процветания республики.

Если вы говорите о встрече на Мальте в так называемом копенгагенском формате, [то] мы [это] рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана, — заявила дипломат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в присутствии российских военных баз на территории республики нет никаких преимуществ. Он отметил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». По его словам, к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности его привели недавние события в Карабахе.