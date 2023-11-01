В Кремле ответили на вопрос о визите Макрона в Казахстан Песков назвал визит Макрона в Астану делом Казахстана как суверенной страны

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Глава государства Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эммануэль Макрон

Казахстан является суверенным государством, развивающим отношения со всеми странами по своему усмотрению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поездку французского лидера Эммануэля Макрона в Казахстан. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва дорожит отношениями с Астаной и видит полную взаимность со стороны соседнего государства.

Это суверенное государство, и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению, — сказал Песков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее назвал визит Макрона в страну историческим. По его словам, сотрудничество между двумя странами динамично развивается, при этом ему надо придать дополнительный импульс. В свою очередь Макрон высоко оценил уровень отношений между странами.

Макрон запланировал визиты в Казахстан и Узбекистан с целью укрепления энергетической безопасности страны. Обе эти центральноазиатские страны богаты энергоресурсами и являются одними из главных поставщиков урана.

Президент Франции прибыл в Казахстан с официальным визитом 1 ноября. Стороны планируют обсудить укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества. На следующий день французский лидер отправится в Узбекистан.