Макрон объяснил отсутствие имени Лукашенко в санкционном списке Евросоюза

https://static.news.ru/photo/76c10020-0466-11eb-855f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de

Включение президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список Евросоюза противоречило бы целям ЕС по налаживанию диалога, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что если Лукашенко откажется начать процесс диалога, то в дальнейшем его имя будет включено в список, передаёт РИА Новости.

ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключённых, особенно бывших кандидатов в президенты. Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае в будущем Лукашенко может быть включён в санкционный список, — сказал Макрон.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии, они коснутся около 40 чиновников, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека», писал NEWS.ru ранее.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста, а белорусские силовики в течение нескольких дней жёстко разгоняли протестующих.