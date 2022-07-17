«Люди понимают»: Кадыров прокомментировал митинг в Израиле в поддержку РФ Кадыров прокомментировал митинг в Израиле в поддержку спецоперации России на Украине

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале кадры с крупного митинга в Израиле в поддержку спецоперации на Украине. Его провела организация «Антинацистский израильский фронт».

Несколько сотен израильтян собрались у Генконсульства России в Хайфе. Они исполнили гимн России под фонограмму. Кадыров отметил, что это было «очень символично и торжественно». Участники митинга держали плакаты с отрицанием фашисткой символики и выражали поддержку действиям России на Украине.

Глава Чечни отметил, что в ходе митинга звучали не только антинацистские лозунги, но и ставший известным во всём мире чеченский девиз борьбы за правду и справедливость «Ахмат — сила!».

Радует то, что люди во многих странах понимают, что фашизм на Украине — это проблема мирового масштаба, с которой успешно борются чеченские и российские воины совместно с силовыми подразделениями ДНР и ЛНР, — отметил Кадыров.

Политик пояснил, что люди видят, как Запад и США «открыто финансируют» нацистский терроризм, поставляют бандеровским формирования на Украине тяжёлое вооружение.

По сути Америка и западные страны противостоят России руками украинских бандитов. Их старания напрасны. Скоро настанет тот час, когда наши доблестные воины поставят жирную точку в этом конфликте, освободив Украину от бандеровской нечисти, — заключил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров провёл встречу с телеведущим Владимиром Соловьёвым в Грозном. Глава Чечни отметил, что стороны обсудили вопросы спецоперации на Украине. Кадыров назвал журналиста «человеком с большой буквы», посвятившим всю свою жизнь защите интересов РФ в информационной сфере.