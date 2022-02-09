Любовь на троих: лесбиянкам дадут равные с отцами права на детей

Законодательство Германии нужно отредактировать таким образом, чтобы в браках, где оба супруга принадлежат к женскому полу, нашлось место и мужчинам, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. Он обратил внимание на то, что существующие юридические дефиниции дают статус матери только той из двух женщин, которая физически родила детей. Но если дать аналогичный статус партнёрше такой женщины, то возникает неразрешимая проблема: как тогда обозначать биологического отца детей, который юридически в подобных ситуациях отсутствует как таковой?

Сегодня по законам ФРГ права и статус второй женщины в однополых союзах никак не прописаны , и активистки лесбийского сообщества считают, что это нарушает права ровно половины немецких женщин нетрадиционной ориентации.

Закон не запрещает и второй женщине в таких союзах получить статус «мать № 2», однако для этого она должна оформлять опекунство над чужим ей по крови ребёнком.

Этот процесс может занимать месяцы и годы, в то время как женщины хотят испытывать счастье материнства (пусть и не биологического, а юридического) немедленно.

Это несправедливо, что мужчина получает статус отца ребёнка независимо от того, состоит он в официальном браке с матерью или нет. Более того, мужчине даже не нужно для этого быть биологическим отцом ребёнка, такое право у него возникает автоматически, — объясняет юридические тонкости министр юстиции ФРГ.

По мысли Марко Бушмана, закон не должен делать различий в родительских правах, исходя из пола родителя или его сексуальной ориентации. Он предлагает делать вывод о праве «мужа женского пола» на родительские функции исходя из доказательств, что второй партнёр «проявляет любовь и заботу к ребёнку, обеспечивает его безопасность и несёт юридические обязанности как один из опекунов».

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Бушман предлагает внести в семейное законодательство поправки, согласно которым при заключении брака между двумя женщинами совместное материнство присваивается автоматически, без длительных процедур доказательства вышеназванных факторов.

Мама, мама и я — счастливая семья

Самое важное в нынешнем заявлении главы германского Минюста состоит, однако, в том, что Бушман призвал тщательно разобраться с тем, каким окажется юридический статус биологического отца детей в лесбийском браке, где у ребёнка официально будет две матери.

Коалиция трех партий в бундестаге (Социал-демократов, «Зелёных» и Свободных демократов) в ноябре прошлого года уже подготовила проект таких изменений в федеральное законодательство. Оно является частью коалиционного соглашения до 2025 года.

В этом десятилетии должно быть достигнуто равенство между женщинами и мужчинами. Мы будем и далее развивать стратегию в области гендерного равенства, включая проверку равенства будущих законов и мер, — говорится в этом документе.

В тексте коалиционного соглашения недвусмысленно говорится, что «если ребёнок рожден в браке между двумя женщинами, обе автоматически считаются его матерями, если иное не предусмотрено соглашением сторон».

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Работа по уравниванию родительских прав лесбиянок с правами биологических отцов в Германии началась ещё при правительстве Ангелы Меркель. Тогдашняя министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт тоже называла необходимость для второй женщины в браке доказывать право на материнство «дискриминацией лесбийского сообщества». Летом 2020 года она настаивала на том, что женщина, независимо от половой ориентации, вообще не обязана доказывать право называться матерью и что понятие «приёмная мать» в однополых браках должно быть отменено в принципе и заменено понятием соматеринства.

Несмотря на однозначную поддержку со стороны уже двух подряд министров юстиции, Конституционный суд ФРГ до сих пор не достиг солидарного решения по этому вопросу. Суд в Карлсруе рассматривает жалобу, поданную как раз такой однополой парой, которая желает, чтобы в метрике их ребёнка обе женщины были записаны как матери.

Ребёнок, из-за которого власти страны решили пересмотреть брачное законодательство, родился в 2018 году в Мюнхене. Он живет со своей биологической матерью Штеффи и её женой Антонией. Они вступили в гражданское партнёрство в 2016 году и поженились официально сразу после легализации однополых союзов в октябре 2017 года.

Иск дошёл до Конституционного суда после того, как суд земли Нижняя Саксония постановил в 2021 году, что подобный акт будет нарушением федеральной конституции, поскольку в Гражданском кодексе ФРГ нет никаких упоминаний о такой возможности . Вопрос остается юридически нерешённым при том, что однополые браки были официально признаны в Германии более четырёх лет назад.

Вас здесь не лежало

Во всех случаях самым запутанным остаётся вопрос, каким является юридический статус «настоящего» (то есть биологического) родителя ребёнка, будь то отец или мать, который остался за рамками брачного союза.

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Вариантов разрешения подобных споров может быть много, вплоть до внесения в свидетельство о рождении ребенка графы «родитель № 3». Однако, скорее всего, законодатели обойдутся без подобной экзотики, рассказал NEWS.ru адвокат по семейным спорам в ЛГБТ-сообществе Андрей Оболенский (сам первую часть своей жизни бывший женщиной).

Как адвокат я могу найти достаточно аргументов в поддержку и той, и другой позиции. Если мужчине было изначально известно, что женщина состоит в партнёрстве, то юридически безразлично, какого пола её партнёр. Она замужем, и данный мужчина с юридической точки зрения никто и звать его никак. Это точно такая же распространнёная ситуация, как когда женщина «рожает для себя». Что какой-то мужчина мимолётно лежал с ней в постели, это факт юридически ничтожный. Андрей Оболенский юрист, глава движения «Радужная ассоциация» юрист, глава движения «Радужная ассоциация»

В случае же с признанием приоритетного права на ребёнка в данное время работает принцип, известный как «кто первым встал, того и тапки», продолжает юрист.

Если обе женщины к моменту зачатия ребёнка уже состояли в зарегистрированном браке, то биологический спермодонор никакого отношения к этой семье не имеет. В свидетельстве о рождении ребёнка уже записаны два родителя, и третьего не дано. Если только немецкие законодатели не внесут какие-то поправки в их семейное законодательство, которое введёт в метрики графу для третьего родителя. Но так можно далеко зайти — почему бы тогда не допустить и наличие четвертого? — говорит он.

Оболенский ссылается на случай из собственной практики, когда одна женщина выступала в роли суррогатной матери для лесбийской пары, вторая оплачивала все расходы, а сперму предоставил мужчина. В итоге право на воспитание ребёнка оспаривали в суде все четверо.

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В Германии тоже много работы для юристов задала история, когда в августе 2013 года (то есть ещё до легализации однополых браков) мужчина согласился оплодотворить женщину, заведомо зная о том, что та состоит в партнёрстве с другой женщиной. Однако он настаивал на своём праве видеться с будущим ребёнком. Юристы сломали головы над тем, как оформить такое право, исходя из существовавших на тот момент законов, поскольку нормы, применяемые, к примеру, в случае развода разнополых супругов, в данном случае никак не подходили.

Биологическому отцу в результате разрешили видеть своего сына дважды в месяц по два часа. На юридическом жаргоне это называется «открытое усыновление», то есть когда ребёнок знает, что помимо двух мам у него имеется также и папа (привилегия, которой удостаиваются далеко не все разведённые мужчины во многих странах).

Знать своё место

Впрочем, доказывает Оболенский, детям совершенно безразлично, сколько у них матерей и отцов.

Ребёнку вообще до лампочки, какого пола их родители, если они его кормят, одевают, чуть позднее дают деньги на мелкие расходы, а ещё чуть позднее не вмешиваются в его жизнь. Если эти правила соблюдаются, то ребёнок растёт счастливым независимо оттого, в однополом или гетеросексуальном браке живут взрослые, — считает он.

Однако на сегодня отцы и матери детей, отсутствующие в их свидетельствах о рождении, по-прежнему вынуждены каждый раз обращаться в суд для определения своего места в этих странных ситуациях. По закону, если отец ребёнка известен, он обладает определённым набором прав, в том числе правом разрешить или не разрешить усыновление лесбийской парой.

Чтобы избежать таких тяжб, большинство лесбийских пар поэтому предпочитают зачинать ребёнка с использованием банка спермы, когда биологический отец отсутствует как понятие.

С аналогичной проблемой сталкиваются и партнёры-мужчины в однополых браках, однако власти ФРГ пока никак не вступились за права геев, желающих быть записанными отцами общих детей.