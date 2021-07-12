Лукашенко заявил о западных шпионах на промышленных предприятиях Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по имеющейся у него информации, на некоторых белорусских промышленных предприятиях есть шпионы, работающие на Запад за деньги спецслужб. По его словам, эти люди пытаются узнать, как Минск намерен обойти санкции, пишет БелТА.

Они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что эти люди не просто высказывают собственную точку зрения, а осознанно занимаются деятельностью, подрывающей экономику государства, и получают за это финансирование со стороны Запада.

Лукашенко также указал на то, что ситуацию в промышленности необходимо удержать, не допустив падения. Он отметил, что хотел бы услышать от главы профильного министерства объективную оценку работы и прогнозы по дальнейшим перспективам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по изменениям в конституцию будет проведён, как и было обещано, — никто «под себя» ничего делать не собирается.