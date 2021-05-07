Лукашенко заявил о готовности провести досрочные выборы

https://static.news.ru/photo/5f92b70c-af1c-11eb-827c-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране готовы провести досрочные выборы президента, но только параллельно с аналогичными выборами главы государства в США. Об этом сообщает БелТА.

Я за [досрочные выборы в Белоруссии]. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу всё, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы, — цитирует Лукашенко агентство.

Кроме того, президент Белоруссии напомнил, как, по его мнению, в США шла избирательная кампания: люди голосовали по почте. Но при этом бюллетени с подписями за республиканца Дональда Трампа выбрасывались в урны. По словам Лукашенко, в США вытерли ноги о тогдашнего президента и до сих пор не дают ему слова сказать в соцсетях.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после выборов 9 августа 2020 года. Тогда с официальным результатом в 80,1% голосов в шестой раз победил Лукашенко. Посчитавшие итоги голосования сфальсифицированными граждане участвовали в уличных шествиях. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Ряд лидеров оппозиции были выдворены из страны или арестованы.

Результаты выборов не признали не только оппозиционеры, но и страны Запада. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики.

Ранее белорусские и российские спецслужбы заявили о раскрытой попытке покушения на Лукашенко. Подозреваемые были задержаны, а в причастности к свержению власти президент республики обвинил западных провокаторов.