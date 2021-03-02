Лукашенко высказался за размещение в Белоруссии самолётов РФ

https://static.news.ru/photo/13ad4866-7b64-11eb-88fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белоруссии могут начать размещать российские самолёты для совместного дежурства. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Он напомнил, что у Белоруссии и России в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею в Минске был такой опыт. Российские самолёты несли совместное дежурство, в котором приняли участие лётчики обеих стран.

Дайте нам эти самолёты. Но на этих самолётах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить... Лучше купить или построить новые самолёты, — цитирует его Sputnik Беларусь.

Ранее Белоруссия призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проводить политику «сдерживания» по размещению иностранных войск. Кроме того, Минск заявил о необходимости подтвердить запрет на размещение баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5,5 тысячи километров, возвращение к нормальному функционированию Договора по открытому небу.

Осенью 2020 года на фоне массовых протестов людей, недовольных официальными результатами президентских выборов, глава государства Александр Лукашенко заявил о высокой концентрации войск НАТО у западных границ Белоруссии. По его словам, в качестве ответной меры к рубежам была стянута половина состава вооружённых сил, писал NEWS.ru.