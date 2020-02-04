https://static.news.ru/photo/7ac5749c-4744-11ea-a467-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился решением российских компаний продавать нефть в республику с уплатой премии в цене, а на Запад — без её уплаты.

По его словам, Москва пытается поставить Минск «на колени», отказываясь продавать нефть по мировым ценам.

Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым манёвром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам, — заявил Лукашенко.

По его словам, российские компании хотят получать премию за поставку нефти в Белоруссию, при этом Польша, Венгрия и Запад получает нефтепродукты без неё, передаёт БелТА.

Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу? — возмутился Лукашенко.

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Минск заявил, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Белоруссию нефтью. По его словам, топливо будет продано по конкурентным ценам. Помпео подчеркнул, что США хотят помочь Белоруссии «создать своё суверенное государство».

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко ведёт переговоры по покупке нефти с США, ОАЭ и Саудовской Аравией. Президент Белоруссии считает, что эти страны могут поставить необходимый объём сырья в республику.