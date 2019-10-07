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Украина не хочет быть предметом торга во внутриполитических конфронтациях США, которые имеют место накануне выборов американского президента в 2020 году. Об этом заявил глава украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко.

Он подчеркнул, что граждане его страны не причастны к каким-либо попыткам повлиять на президентские выборы в Соединённых Штатах. Он также отметил, что не может представить подобное. Меньше всего, чего бы...