Президент Белоруссии в ходе встречи с бывшим главой Грузии Георгием Маргвелашвили заявил, что Минск и Тбилиси смогли заложить фундамент для выстраивания межгосударственных отношений.
По его словам, жители стран уважают друг друга, что подкрепляется динамикой развития диалога между властями, передаёт
Когда-то мы мечтали заложить фундамент, а сегодня что-то получилось и можно уже какой-то дом выстраивать, — подчеркнул белорусский лидер.
Политики обсудили взаимоотношения двух стран. Экс-президент Грузии рассказал, что молочная продукция из Белоруссии стала серьёзным брендом для жителей его страны.
Ранее News.ru писал, что главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Политики обсудили подготовку официальных документов перед 20-летием соглашения о создании Союзного государства.
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