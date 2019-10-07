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Вашингтону следует разработать план сдерживания НАТО, а не РФ, так как расширение альянса заставляет другие страны усиливать милитаризм. Такое мнение высказал глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

Каждое государство заботится о безопасности своих рубежей, и не США указывать, где России на своей территории усиливаться, — цитирует Гемпеля РИА Новости. Крымский парламентарий полагает, что США стоит начать с...