Главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Политики обсудили подготовку официальных документов перед 20-летием соглашения о создании Союзного государства.
Кроме того, лидеры коснулись темы развития сотрудничества Москвы и Минска, пишет
Накануне звонка Лукашенко поздравил российского коллегу с днём рождения. Он пожелал президенту РФ поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов. Владимиру Путину 7 октября исполняется 67 лет.
Ранее News.ru сообщал, что около десяти зарубежных лидеров уже поздравили Путина с днём рождения. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, американского лидера Дональда Трампа среди них нет.
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